В Петербурге суд отправил под стражу злоумышленников, пытавшихся завладеть имуществом пенсионера

Ущерб составил 5 млн рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу злоумышленников, которые хотели завладеть имуществом пожилого петербуржца. Пять молодых людей вступили в сговор против пенсионера 4 октября. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Известно, что мошенники получили информацию о возможной смерти пожилого человека. Злодеи узнали, что у мужчины нет родственников, но зато имеется квартира, машина и банковский счет. На основании подложных документов они составили поддельные договоры купли-продажи ТС и машины. Злоумышленники успели продать имущество пенсионера.

Ущерб составил 5 млн рублей. Обманщиков поймали, против них возбудили уголовное дело. Они будут находится под стражей до 18 декабря.

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Фото: Piter.tv