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В Петербурге суд отправил под стражу злоумышленников, пытавшихся завладеть имуществом пенсионера
Сегодня, 9:20
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В Петербурге суд отправил под стражу злоумышленников, пытавшихся завладеть имуществом пенсионера

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Ущерб составил 5 млн рублей.

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу злоумышленников, которые хотели завладеть имуществом пожилого петербуржца. Пять молодых людей вступили в сговор против пенсионера 4 октября. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Известно, что мошенники получили информацию о возможной смерти пожилого человека. Злодеи узнали, что у мужчины нет родственников, но зато имеется квартира, машина и банковский счет. На основании  подложных документов  они составили поддельные  договоры купли-продажи ТС и машины. Злоумышленники успели продать имущество пенсионера. 

Ущерб составил 5 млн рублей. Обманщиков поймали, против них возбудили уголовное дело.  Они будут находится под стражей до 18 декабря.

Ранее на Piter.tv: жители Петербурга начнут получать досудебные претензии из-за долгов по капремонту.

Фото: Piter.tv

Теги: арестовал, мошенники, пенсионер, пытались украсть имущество, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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