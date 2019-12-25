Жители Петербурга начнут получать досудебные претензии из-за долгов по капремонту

Документы получат те горожане, которые задолжали более 5 тыс. рублей.

С понедельника, 24 октября, петербуржцам, задолжавшим более 5 тыс. рублей, начнут рассылать досудебные претензии от Фонда капремонта, сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Фонд отправит более 300 документов. Отмечается, что работа с задолженностью проводится на протяжении года. Ранее подобные квитанции тоже рассылали и провели ключевую модернизацию платёжного документа, включив в него весь долг в сумму "к оплате".

В фонде уточнили, что кампания дала результаты, за что сотрудники фонда благодарны петербуржцам: благодаря этому снизилась задолженность горожан, теперь она составляет 5,8 млрд рублей.

В случае, если долг не будет погашен после получения претензии, Фонд начнёт готовить документы для взыскания задолженности в судебном порядке.

Фото: Piter.tv