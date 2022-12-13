Работы по сохранению трамвайной подстанции на набережной Карповки обойдутся в 305 млн рублей

Работы должны быть завершены к концу ноября 2024 года.

СПб ГУП "Горэлектротранс" объявил тендер на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание Электрической Санкт-Петербургской подстанции городского трамвая с примыкающим жилым домом" на набережной реки Карповки. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 305,9 млн рублей.

Работы должны быть завершены к концу ноября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 9 марта.

Добавим, что дом №15/14 по набережной Карповки, в котором находится подстанция, а также примыкающий к ней жилой дом, выполнены в стиле модерн. Объекты построены в 1907 году по проекту архитектора Алексея Ивановича Зазерского.

Ранее мы сообщили о том, что строительство детской спортивной школы на Ветеранов предварительно оценили почти в 2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV