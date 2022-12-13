Строительство детской спортивной школы на Ветеранов предварительно оценили почти в 2 млрд рублей

В здании расположат ледовую арену, спортивный зал и бассейн. Помещения будут оборудованы для тренировок и проведения соревнований.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер строительства здания детско-юношеской спортивной школы на проспекте Ветеранов. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта на воплощение проекта составляет 1,9 млрд рублей.

Новый объект появится на участке северо-западнее пересечения с улицей Летчика Пилютова. Проектом предусмотрено строительство трёхэтажного здания с подвальным этажом, в котором расположат технические помещения.

На первом этаже запроектированы входная группа с вестибюлем, гардеробные для учащихся и посетителей, помещение охраны, касса, буфет на 68 посадочных мест, помещения ледовой арены с 4-мя раздевалками на 25 человек каждая, а также с двумя тренерскими помещениями, санузлами и душем. Кроме того, подрядчику необходимо предусмотреть спортивный зал для тренировок с 4-мя раздевалками на 16 человек каждая и двумя тренерскими помещениями, аналогичными тем, что будут находиться в зоне ледовой арены. Рядом расположат медико-восстановительный центр с медицинскими кабинетами, включая массажный кабинет с баней. Далее на первом этаже будет находиться блок помещений бассейнов с тренерскими, лабораторией анализа воды, залом сухого плавания.

Второй этаж займут хореографический, акробатический и тренажерный залы с раздевалками, душевыми и санузлами, а также вспомогательные помещения ледовой арены, входы на трибуны, конференц-зал, судейская, технические помещения. Третий этаж будет предназначен для административных и служебных помещений, санузлов для персонала и посетителей. Быстрое перемещение по зданию обеспечат 2 пассажирских лифта.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 16 марта.

Ранее мы сообщили о том, что строительство многоквартирного дома с бомбоубежищем на улице Солдата Корзуна оценили в 1,7 млрд рублей.

Фото: Pxhere