Строительство многоквартирного дома с бомбоубежищем на улице Солдата Корзуна оценили в 1,7 млрд рублей

Также в доме предусмотрены квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья на колясках.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на строительство жилого многоквартирного дома со встроенными помещениями на улице Солдата Корзуна. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта на возведение здания равняется 1,7 млрд рублей.

Объект будет построен на участке юго-восточнее пересечения с проспектом Маршала Жукова по заказу ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". В техзадании указано, что подрядчику предстоит возвести девятиэтажный дом с подвалом, состоящий из девяти примыкающих друг к другу секций. На первом этаже северо-западной секции разместят встроенные общественные помещения, изолированные от жилой части здания. Там будут находиться вестибюли, санитарно-гигиенические блоки, инженерные сети.

На 2 и 3 этажах будут находиться квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на колясках. Выше 3-его этажа в секциях с 1 по 4, а также с 1 по 8 этажи, предусмотрено жильё разного типа: квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры разной площади. В каждой квартире необходимо предусмотреть остеклённый балкон или лоджию.

В подвале дома, помимо инженерных коммуникаций, необходимо будет разместить убежище на 500 человек с помещением санитарного поста, кладовыми и санузлами.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 17 марта.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)