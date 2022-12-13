ГУП "Петербургский метрополитен" обеспечит обслуживание кондиционеров за 128 млн рублей

Также в подземке проведут диагностику установок водяного пожаротушения.

ГУП "Петербургский Метрополитен" объявило 2 тендера на обслуживание кондиционеров и автоматических установок водяного пожаротушения. В общей сумме начальные цены контрактов составили 127,8 млн рублей. ОБ этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Так, на диагностику 1863 кондиционеров в подземке готовы направить 81,4 млн рублей. Согласно техническому заданию, исполнитель возьмётся за очистку комплектующих, заменит фильтры и обследует хладоагент. Контракт с подрядчиком будет действовать до конца 2025 года.



Ещё в 46,4 млн рублей предварительно оценили обслуживание автоматических установок пожаротушения. Основные работы будут связаны с заменой комплектующих, а контракт заключается до конца 2024 года.



Подать заявки в двух электронных аукционах можно будет до 6 марта.

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Фото: Piter.TV