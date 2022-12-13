В особняке Штифтера на Моховой улице пройдёт ремонт

Подрядчику готовы заплатить 544,7 млн рублей.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Штифтер" на Моховой улице. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, на эти нужды выделят 544,7 млн рублей.

Подрядчик будет отвечать за ремонт лицевого и дворового фасадов, парадной лестницы и помещений объекта на втором, третьем и четвертом этажах. Также мероприятия затронут колонный зал.

Работы необходимо завершить не позднее 22 декабря 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 3 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ленобласти направят более 3 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru