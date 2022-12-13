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В особняке Штифтера на Моховой улице пройдёт ремонт
Сегодня, 14:55
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В особняке Штифтера на Моховой улице пройдёт ремонт

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Подрядчику готовы заплатить 544,7 млн рублей.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Штифтер" на Моховой улице. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, на эти нужды выделят 544,7 млн рублей. 

Подрядчик будет отвечать за ремонт лицевого и дворового фасадов, парадной лестницы и помещений объекта на втором, третьем и четвертом этажах. Также мероприятия затронут колонный зал.

Работы необходимо завершить не позднее 22 декабря 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 3 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ленобласти направят более 3 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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