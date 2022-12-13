На камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ленобласти направят более 3 млн рублей

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на поставку подсистемы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории региона. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составила 3,204 млрд рублей.
В общей сложности ГКУ "Ленавтодор" арендует 500 комплектов оборудования с предустановленным ПО, которые будут установлены по 486 адресам. Во время работы комплексов исполнитель также обязуется проводить их осмотр, проводить монтажно-наладочные работы, и давать оценку работоспособности.
Контракт будет действовать в период с 20 июля 2023 года по 19 декабря 2027 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 1 марта.
Ранее мы сообщили о том, что вНевском районе Петербурга задумали построить детский сад на 140 мест.
Фото: Piter.TV
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