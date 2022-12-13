На камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ленобласти направят более 3 млн рублей

Всего будет арендовано 500 комплектов оборудования. Их установят по 486 адресам.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на поставку подсистемы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории региона. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составила 3,204 млрд рублей.

В общей сложности ГКУ "Ленавтодор" арендует 500 комплектов оборудования с предустановленным ПО, которые будут установлены по 486 адресам. Во время работы комплексов исполнитель также обязуется проводить их осмотр, проводить монтажно-наладочные работы, и давать оценку работоспособности.



Контракт будет действовать в период с 20 июля 2023 года по 19 декабря 2027 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 1 марта.

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Фото: Piter.TV