В Невском районе задумали построить детский сад на 140 мест

Максимально на создание дошкольного учреждения могут выделить 518 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга начал поиск подрядчика для строительства нового детского сада в Невском районе города. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 140 маленьких подопечных. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта равна 518,1 млн рублей.

Садик расположат на участке улицы Белышева севернее улицы Новоселов, ограниченном улицами Коллонтай и Подвойского, а также межквартальным проездом. Общая площадь здания составит 3817,95 кв.м. Оно будет состоять из двух основных и одного подземного этажа с техническими помещениями.

На первом этаже проектом предусмотрены входная группа, помещение охраны, медблок с кабинетом врача и процедурной, пищеблок, бассейн и групповые ячейки для малышей в возрасте от 1,5 до 5 лет. Второй этаж займут помещения для группы ребят в возрасте от 5 до 7 лет, а также кабинеты для музыкальных и физкультурных занятий, кружковая. Наконец, последний этаж приспособят под кабинеты завхоза, персонала, заведующего, заместителя заведующего, рекреации, а также служебно-бытовые помещения. Для перемещения по зданию людей с ограниченными возможностями здоровья в техзадании обозначены 2 пассажирских лифта.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 10 марта.

Ранее мы сообщили о том, что содержание зелёных насаждений в Приморском районе оценили в 57,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)