Содержание зелёных насаждений в Приморском районе оценили в 57,4 млн рублей

Всего исполнителю предстоит провести работы в шести районных скверах, общая площадь которых составляет 243,3 тыс. кв. м.

АО Садово-Парковое предприятие "Выборгское" объявило тендер на содержание зеленых насаждений на территории Приморского района Северной столицы в рамках адресной программы. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 57,4 млн рублей.

Всего исполнителю предстоит провести работы в шести районных скверах, общая площадь которых составляет 243,3 тыс. кв. м. Кроме того, в техзадание вошло благоустройство 90 газонов общей площадью 2,3 млн кв.м. вдоль проезжих частей. В некоторых местах предусмотрен ремонт дорожек, площадок, ограждений и малых архитектурных форм. Завершить работы требуется до конца ноября 2023 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 27 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что на замену светофоров в Ленобласти и соседних регионах выделят 188,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)