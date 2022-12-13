На замену светофоров в Ленобласти и соседних регионах выделят 188,5 млн рублей

Работы завершат до конца 2024 года.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" обозначил итоги тендера по замене светофоров на трассах федерального значения в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, контракт на 188,5 млн рублей заключат с ООО "Конвера-Д".

Всего в техническое задание входит установка 55-ти транспортных и 37-ми пешеходных светофоров, а также обновление ряда дорожных знаков и конструкций. Кроме того, на дорогах появятся новые видеокамеры и сопутствующее оборудование, будут проложены провода и сигнальные кабели.

Завершить работы ООО "Конвера-Д" необходимо до конца 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство незавершённых объектов в ЖК "Ванино" будет направлено 440 млн рублей.

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