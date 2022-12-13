На строительство незавершённых объектов в ЖК "Ванино" выделят 440 млн рублей

Закупка производится у единственного поставщика.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области объявил тендер на строительно-монтажные работы по объектам незавершенного строительства ЖК "Ванино" в деревне Узигонты Ломоносовского района. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, за работы заплатят 440 млн рублей.

Речь идёт о жилых домах № 5, 6, 7 и 8 (I очередь), № 17, 18, 19, 20 (II очередь), а также дома №26 и 27 (III очередь). Новым подрядчиком станет ООО "РегионЭнергоСтрой". Компания уже получила аванс в размере 150 млн рублей.

Закупка производится у единственного поставщика.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция кабельной сети в Выборгском районе Петербурга оценена в 138 млн рублей.

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ