Реконструкция кабельной сети в Выборгском районе Петербурга оценена в 138 млн рублей

Мероприятия должны закончить к концу ноября.

ГУП "Горэлектротранс" объявило тендер на реконструкцию кабельной сети от тяговой подстанции №59 в Выборгском районе Северной столицы. Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 138,3 млн рублей.

Испольнителю необходимо заменить кабели мощностью 600 В на фидерах "Руднева", "Просвещения-59", "Кустодиева" и "Художников". Кроме того, необходимо проложить ещё одну линию и обустроить для неё точку питания (фидер "Руднева-2").



Мероприятия должны закончить к концу ноября 2023 года. Заявки на участие в электронном аукционе можно будет подать до 10 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" предлагает более 185 млн рублей потенциальным поставщикам караульных и патрульных собак.

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