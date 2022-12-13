"Водоканал" предлагает более 185 млн рублей потенциальным поставщикам караульных и патрульных собак

Также исполнителю необходимо предоставить штат кинологов.

ГУП "Водоканал Петербурга" объявил тендер на предоставление организации служебных собак и кинологов. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 185,6 млн рублей.

Поставщику необходимо предоставить 267 караульных, патрульных собак, а также собак и для работы со спецзапахами: последние необходимы для обнаружения таких веществ, как тротил, гексоген, тетрил, ТЭН и СИ20. За четвероногими будет следить штат из 150-ти кинологов. Согласно техническому заданию, в его состав должны войти начальники объектов, инспекторы служебного собаководства, ветеринар, вожатые служебных собак и инспектор по работе со спецзапахами. Работа собак и кинологов будет осуществляться на 22-х объектах.



Услуги необходимо оказать 15 марта 2023 года и 14 марта 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 20 февраля.

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