На новые терминалы для оплаты проезда в Петербурге готовы направить 87 млн рублей

ГУП "Пассажиравтотранс" объявило тендер на оснащение транспортных средств в Северной столице современными терминалами оплаты проезда. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 86,7 млн рублей.
Всего исполнителю будет необходимо установить 1,1 тыс. терминалов: также нужно подключить их к существующим сервисам оплаты. Работа завершится в течение 60 дней со дня заключения контракта.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 20 февраля.
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Фото: Комитет по транспорту
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