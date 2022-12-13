ГУП "ТЭК" нашёл подрядчика для реконструкции тепловых пунктов на Канонерском острове

За услугу ООО "Энергоформ" получит 515 млн рублей.

ГУП "ТЭК СПб" подвёл итоги тендера на корректировку проекта и реконструкции двух центральных теплопунктов (ЦТП) на Канонерском острове в Петербурге. С ООО "Энергоформ" подпишут контракт на 514,9 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из документации на портале ЕИС.

Теплопунктты находятся в домах №8 и №33. Исполнителю поручено установить новые дымовые трубы и газоходы, а также системы пароподачи и основные элементы зданий.

Добавим, что ООО "Энергоформ" стало единственным участником электронного аукциона.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство водопровода в Репино готовы выделить 502,1 млн рублей.

Фото: Piter.TV