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На строительство водопровода в Репино готовы выделить 502,1 млн рублей
Сегодня, 14:46
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На строительство водопровода в Репино готовы выделить 502,1 млн рублей

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Работы намерены завершить до конца июня 2024 года.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявил тендер на строительство новой водопроводной сети в посёлке Репино. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составила 502 млн рублей.

Водопровод будет проходить  от существующей сети по Большому проспекту, а также улице Связи с пересечением Лермонтовского проспекта, по Лесной улице, 2-му Лесному переулку, Приморскому шоссе, Новодеревенской улице, до существующей сети по  Песочнойулице.

Также подрядчику необходимо будет проложить канализационные сети от 2-го Лесного переулка по Лесной улице и улице Связи до Большого проспекта. В завершение работ будет проведено благоустройство. 

Работы завершат до 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 16 февраля. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готов приобрести электробус большого класса за 50,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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