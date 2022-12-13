На строительство водопровода в Репино готовы выделить 502,1 млн рублей

Работы намерены завершить до конца июня 2024 года.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявил тендер на строительство новой водопроводной сети в посёлке Репино. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составила 502 млн рублей.

Водопровод будет проходить от существующей сети по Большому проспекту, а также улице Связи с пересечением Лермонтовского проспекта, по Лесной улице, 2-му Лесному переулку, Приморскому шоссе, Новодеревенской улице, до существующей сети по Песочнойулице.

Также подрядчику необходимо будет проложить канализационные сети от 2-го Лесного переулка по Лесной улице и улице Связи до Большого проспекта. В завершение работ будет проведено благоустройство.

Работы завершат до 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 16 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готов приобрести электробус большого класса за 50,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV