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Петербург готов приобрести электробус большого класса за 50,8 млн рублей
Сегодня, 14:54
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Петербург готов приобрести электробус большого класса за 50,8 млн рублей

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В город поступит односекционный транспорт класса 1 и категории M3.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" объявил тендер на поставку одного электробуса большого класса. Как подчеркнул Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта с исполнителем оценивается в 50,8 млн рублей. 

В техническом задании к закупке речь идёт о электробусе большого класса категории М3, класса 1. Транспорт, который поступит в город, односекционный, трехдверный, со 100% низким расположением уровня пола и электрическим двигателем. Запас хода на одной полной зарядке составит не менее 240 км. Внутри автобуса должны быть предусмотрены кондиционер, система отопления, аппарель для входа и выхода граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 20 февраля. 

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцией освещения на Малой Охте займётся "БалтИнжСервис".

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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