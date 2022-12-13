Петербург готов приобрести электробус большого класса за 50,8 млн рублей

В город поступит односекционный транспорт класса 1 и категории M3.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" объявил тендер на поставку одного электробуса большого класса. Как подчеркнул Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта с исполнителем оценивается в 50,8 млн рублей.

В техническом задании к закупке речь идёт о электробусе большого класса категории М3, класса 1. Транспорт, который поступит в город, односекционный, трехдверный, со 100% низким расположением уровня пола и электрическим двигателем. Запас хода на одной полной зарядке составит не менее 240 км. Внутри автобуса должны быть предусмотрены кондиционер, система отопления, аппарель для входа и выхода граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 20 февраля.

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Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"