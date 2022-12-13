Реконструкцией освещения на Малой Охте займётся "БалтИнжСервис"

Начальную цену контракта снизили на 303,5 тыс. рублей.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга подвёл итоги тендера по реконструкции наружного освещения в квартале №31 в Малой Охте. Исполнителем работ выступит ООО "БалтИнжСервис" (БИС), с компанией заключат контракт на 166,8 млн рублей, что меньше начальной цены на 303,5 тыс. рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Напомним, что тендер на поиск подрядчика был объявлен в начале января. Освещение предстоит установить на участке, который ограничен Заневским проспектом, рекой Оккервиль, Гранитной и Казанской улицами и проспектом Шаумяна. Речь идёт о 458 светильниках и 432 опорах. Завершить работы нужно до конца мая 2024 года.

Отметим, что ООО "БалтИнжСервис" стало единственным участником торгов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург ищет подрядчиков для установки паркоматов в Петроградском районе.

Фото: Pxhere