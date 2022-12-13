На освещение квартала Малой Охты выделят почти 170 млн рублей

В общей сложности на участке в Красногвардейском районе установят 432 опоры и 458 светильников.

Комитет по госзаказу Северной столицы совместно с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению объявил тендер на реконструкцию наружного освещения в 31-ом квартале Малой Охты. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 167,1 млн рублей.

Речь идёт об участке, ограниченном Заневским проспектом, рекой Оккервиль, Гранитной и Казанской улицами, а также проспектом Шаумяна. Подрядчику необходимо установить в его пределах 432 опоры освещения и 458 светильников. Общая протяженность кабеля составит 19,4 км.



Завершение работ намечено на срок до 31 мая 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 23 января.

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Фото: Piter.TV