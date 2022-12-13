Петербург ищет подрядчиков для установки паркоматов в Петроградском районе

В общей сложности на оснащение МО готовы направить 126,4 млн рублей.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил 4 тендера на оснащение платной парковки муниципальных образований Петроградского района паркоматами. Всего на эти цели намерены выделить 126,4 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Так, 26,9 млн рублей направят на оснащение МО "Чкаловское", еще 37,9 млн − на МО "Аптекарский остров". Начальная цена контракта с исполнителем в случае МО "Введенский" и МО "Петровский" составляет 31,6 млн рублей, в МО "Посадский" и МО "Кронверскское" − 30 млн рублей.

Паркоматы требуется установить в срок до 21 июня 2023 года: к этому времени зона платной парковки охватит все округа.

Ранее мы сообщили о том, что на утилизацию опасных отходов с места строительства "коричневой" ветки метро готовы выделить 129,5 млн рублей.

Фото: gcup.spb.ru