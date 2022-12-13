На утилизацию опасных отходов с места строительства "коричневой" ветки метро готовы выделить 129,5 млн рублей

Подрядчику предстоит доставить в пункт утилизации отходы со всех восьми объектов линии.

АО "Метрострой Северной столицы" объявило тендер на вывоз и утилизацию инертных отходов 4-5 класса опасности с объектов Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки) петербургской подземки. Как стало известно Piter.TV из данных портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 129,5 млн рублей.

Работы необходимо провести на всех объектах линии, от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал 2", сразу после строительства. Исполнителю предстоит доставить в пункт утилизации образовавшийся при проведении землеройных работ грунт, а также лом железобетонных изделий, отходы железобетона и бетона и прочих мусор от строительных работ. Объём каждого из видов отходов составляет около 8-9 млрд куб.м.

Выполнить техническое задание необходимо до конца текущего года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 13 февраля.

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Фото: Piter.TV