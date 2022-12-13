Обслуживание медицинского оборудования в больницах Ленобласти проведёт АО "Интелмед"

Итоговая цена контракта совпадает с начальной и составляет чуть более 155 млн рублей.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил итоги тендера на техническое обслуживание медоборудования нескольких государственных больниц региона на 2023-2024 г.г. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, контракт подпишут с АО "Интелмед". Его итоговая цена совпала с начальной, составив 155,2 млн рублей.

Победитель конкурса предоставит свои услуги для таких учреждений, как ГБУЗ "Детская клиническая больница", ГБУЗ "Сланцевская межрайонная больница", ГБУЗ "Гатчинская клиническая межрайонная больница", ГБУЗ "Ленинградский областной клинический онкологический диспансер имени Л.Д. Романа", ГБУЗ ЛО КБ. Исполнитель будет контролировать техническое состояние КТ, МРТ и мобильных С-дуг.

АО "Интелмед" будет оказывать услуги для перечисленных учреждений до 10 декабря 2024 года.

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