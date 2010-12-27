На Пулковском шоссе инспектор ДПС отказался от взятки в 250 тысяч

Подкуп инспектора ДПС не удался: нарушителя будет ждать суд.

В Петербурге инспектор ДПС отказался от взятки в размере 250 тысяч рублей, которую ему предложили за то, что представитель закона закроет глаза на отсутствие алкогольной лицензии у остановленного водителя. Шофер ехал вместе с полуприцепом-цистерной, в которой находилось 22 тысячи 140 литров спирта. Соответствующая информация появилась на сайте городской Прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь с первого на второе сентября на 13-ом километре Пулковского шоссе. После того, как шофер предложил представителю закона деньги, транспорт был проведен сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России. Также у специалистов вызвали вопросы документы, разрешающие перевозку груза.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Нарушителя обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Контролируют ситуацию представители прокуратуры Московского района. В худшем случае преступника ждет тюремное наказание. Специалисты пытаются обнаружить связь злоумышленница с другими лицами отвечающими за перевозку и доставку контрафактной продукции.

Напомним, что у "Комендантского" произошел прорыв трубопровода: вода хлещет по всей улице.

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