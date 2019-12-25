Также фигурант расследования выплатит 20 тысяч рублей в качестве штрафа.

Илью Яшина арестовали на десять суток. Об этом рассказал адвокат фигуранта расследования Михаил Бирюков. По данным юриста, постановление в адрес его клиента вынес Измайловский суд Москвы. Россиянина обвиняют в неповиновении представителю закона, а также повторном нарушении порядка проведения акции протеста.

Суд вынес решения: 20 тысяч штраф по части 5 статьи 20.2 и 10 суток административного ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ Михаил Бирюков, адвокат

Эксперт уточнил, что по его информации, неповиновении Яшина заключалось в том, что он не вышел из салона машины, которую заблокировали сотрудники полиции. Юрист добавил, что такое требование сотрудниками ДПС не предъявлялось его подзащитному.

Напомним, что накануне Яшина задержали вместе с исполнительным директором "Открытой России" Андреем Пивоваровым.

Суды в Петербурге за день арестовали 109 протестующих за Навального.

Фото: Twitter/IlyaYashin

