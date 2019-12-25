Суды в Петербурге за день арестовали 109 протестующих за Навального

Некоторые участники акции получили штраф от 10 до 20 тысяч, других арестовали.

После воскресного митинга, посвященного поддержке Алексея Навального, в 11 судов Петербурга поступило более 370 дел об административных правонарушениях. Большинство из них уже рассмотрены. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

В частности, Василеостровский районный суд рассмотрел за день семь дел из 14. Двое фигурантов получили штрафы, еще пятерых арестовали. Красносельский суд получил 40 дел, из них 36 рассмотрено. 27 правонарушителей оштрафовали, еще девять арестовали. Приморский районный суд рассмотрел 10 дел: выписал пять штрафов, три ареста, еще два материала возвращено. Всего по данным на 1 февраля, с 9 утра до 23 вечера были арестованы 109 протестующих.

Полная статистика по правонарушениям, связанным с протестной акцией 31 января, опубликована в сообщении пресс-службы. Всем нарушителям предъявлена одна и та же статья: "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка". По ней предусмотрен арест от 2 до 10 суток или штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на митинге в Петербурге задержали переодевшегося в полицейского подростка.

Фото: Piter.TV