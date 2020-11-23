На митинге в Петербурге задержали переодевшегося в полицейского подростка

Он пытался встать в колонну силовиков на Пионерской площади возле ТЮЗа, но быстро был вычислен.

В Петербурге во время несанкционированной акции задержали 16-летнего подростка, который, переодевшись в полицейского, пытался встать в колонну силовиков. Об этом пишет 47news.

Инцидент произошел на Пионерской площади возле ТЮЗа. Псевдополицейского быстро вычислили и задержали. Его доставили в отдел полиции, где оформили протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Подросток живет с родителями на Богатырском проспекте. Судя по его странице в соцсетях, он увлекается музыкой от Nirvana до современного рэпа. Молодой человек активно участвует в решении политических вопросов, публикуя посты с хештегами. К примеру, недавно он выступал против запрета мата в социальных сетях.

Ранее мы писали, что после воскресных протестов в Петербурге арестовали 40 человек на срок от двух до 15 суток.

Фото: Piter.TV