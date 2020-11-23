После воскресных протестов в Петербурге арестовали 40 человек на срок от двух до 15 суток

Составлено не менее 1,6 тысяч протоколов.

Из-за несанкционированной протестной акции, которая прошла в Петербурге 31 января, городские суды были вынуждены работать всю ночь. По состоянию на 11 часов вечера, в отношении задержанных участников митинга составлено не менее 1,6 тысяч протоколов, и это не считая тех, кого отпустили на месте событий. Об этом пишет "Фонтанка".

Первые материалы начали поступать в суды около 19:30. По данным Объединенной пресс-службы городских судов, к полуночи их число приблизилось к сотне.

Самая большая нагрузка легла на Пушкинский районный суд, где рассмотрели 30 дел. Далее следуют Петроградский (9) и Невский (1) районные суды. Всем нарушителям предъявлена одна и та же статья: "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка". По ней предусмотрен арест от 2 до 10 суток или штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

По данным на 23:45, предоставленным "ОВД-Инфо", в Петербурге задержаны 1159 человек. Протестная акция началась около 12 часов на Пионерской площади у ТЮЗа имени Брянцева. Далее колонна дошла до здания Законодательного собрания и вернулась обратно.

Ранее в МВД сообщили, что полицейский с табельным оружием в Петербурге действовал обоснованно.

Фото: Piter.TV