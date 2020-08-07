У 15-летней Марины был рак головного мозга.

Опальный священник раскрыл причину смерти девочки в захваченном им монастыре. Сиихумен Сергий объяснил, почему на территории Среднеуральского женского монастыря скончалась 15-летняя Марина. Он опубликовал свое обращение на собственном YouTube-канале.

Рак головного мозга. Родители были в Москве. В Новокузнецке, когда приехали, местные врачи им сказали, что девочка проживет полтора-два месяца. Также сказали и московские врачи Сиихумен Сергий

Священник отметил, что семья погибшей жила в монастыре около семи месяцев. Девочка находилась под присмотром хирурга Виктора Михайловича. Медик приезжал навестить пациентку минимум раз в неделю. Сергий отметил, что "у нас не больница", но добавил, что в монастыре старались обеспечивать Марину необходимыми лекарствами и питанием.

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Видео: YT / Всеволод Могучев