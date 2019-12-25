В Казани в пожаре погибли 5 человек

В огне погибли 5 взрослых мужчин.

Сегодня, 10 ноября, в ночном пожаре погибли 5 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Татарстану сообщает, что сигнал о возгорании поступил в 3 часа 55 минут. Горел второй этаж неэксплуатируемого административного здания по улице Адмиралтейской на площади 100 квадратных метров.

В 4.30 открытое горение было ликвидировано силами 58 человек и 21 единицами спецтехники. В огне погибли 5 взрослых мужчин. Прокуратура ведет проверку по данному факту.

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