В Смоленской области в пожаре погибли 5 детей и 2 взрослых

Еще один человек госпитализирован в больницу.

В Смоленской области во время пожара в частном доме погибли пятеро детей.

В городе Ельня Смоленской области около половины первого ночи в частном доме начался пожар. После тушения пожара в доме нашли 7 погибших, двоих взрослых и 5 детей. Самому старшему 11 лет. Хозяин дома, 27-летний мужчина, выжил и с ожогами спины доставлен в больницу.

По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Семья считалась благополучной, на учете не состояла.

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Фото: СУ СК РФ по Смоленской области