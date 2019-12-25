В Новосибирской области в пожаре погибли двое взрослых и три ребенка

В огне погибли хозяин дома, еще один мужчина и трое несовершеннолетних.

Главное управление СУ СК России сообщает, что сегодня днем, 5 ноября, в городе Каргате Новосибирской области на улице Комсомольской произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. В ходе тушения пожара в доме были найдены тела двух мужчин, один из них хозяин дома. А также тела трех несовершеннолетних детей.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье " Причинение смети по неосторожности двум и более лицам". В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будут выясняться обстоятельства причин пожара.

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее:В Челябинске в пожаре погибла женщина с двумя детьми

Фото: pixabay