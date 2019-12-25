В Татарстане мать систематически избивала свою несовершеннолетнюю дочь

Мать сама позвонила в полицию и сообщила, что не справляется с дочерью.

В Татарстане женщина систематически избивала свою 15-летнюю дочь.

Региональные следственные органы СКР по Республике Татарстан сообщают, что в отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям "истязание" и "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

Дело было возбуждено после звонка родительницы в полицию. Женщина в телефонном сообщении рассказала, что не справляется со своей дочерью. В результате проверки всех обстоятельств выяснилось, что женщина в пьяном состоянии летом и осенью систематически беспричинно избивала дочь.

Женщина вину свою признала. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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