В Москве госпитализировали троих детей, которых избивали мать и отчим

В Москве в больницу госпитализировали девочку 16 лет и мальчиков 4 и 8 лет, которых избивали дома родители, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы московской прокуратуры Людмилу Нефедову.
Детей на протяжение длительного времени систематически избивал сожитель матери. Дети сообщили, что и родная мать прикладывала руку. Сейчас Лефортовская межрайонная прокуратура начала проверку по данному факту. В ходе проверки будет также дана правовая оценка действиям или бездействию уполномоченных органов.
Материалы проверки переданы в следственные органы, так как в действиях родителей детей усмотрены признаки преступления по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
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Фото:Piter.TV
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