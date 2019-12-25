В Москве госпитализировали троих детей, которых избивали мать и отчим

Девочке 16 лет, а мальчикам 4 и 8 лет.

В Москве в больницу госпитализировали девочку 16 лет и мальчиков 4 и 8 лет, которых избивали дома родители, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы московской прокуратуры Людмилу Нефедову.

Детей на протяжение длительного времени систематически избивал сожитель матери. Дети сообщили, что и родная мать прикладывала руку. Сейчас Лефортовская межрайонная прокуратура начала проверку по данному факту. В ходе проверки будет также дана правовая оценка действиям или бездействию уполномоченных органов.

Материалы проверки переданы в следственные органы, так как в действиях родителей детей усмотрены признаки преступления по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".

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Фото:Piter.TV