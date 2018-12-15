Петербурженка, истязавшая дочь горячей плойкой, предстанет перед судом

Несовершеннолетняя на данный момент находится под опекой государства.

Жительница Петербурга, истязавшая несовершеннолетнюю дочь, предстанет перед судом. Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, обвиняемая в период с сентября 2020 года по февраль 2025 года допускала жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью: наносила побои, в том числе ремнем, лишала пищи и воды. В феврале 2025 года женщина в квартире на улице Маяковского прижгла ребенка плойкой для волос.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash (Giselle Lazcano)