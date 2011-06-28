  1. Главная
Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиениях детей отцом в Новом Девяткино
Сегодня, 11:57
62
Мужчину в возрасте 38 лет задержали, заведено дело по ст. 117 УК РФ (истязание).

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении детей в Ленобласти. Напомним, в деревне Новое Девяткино отец регулярно избивал их. 

По словам местных жителей, в семье двое детей. Старший сын, не выдержав давления и физического насилия, ушел из дома около месяца назад. Мужчину в возрасте 38 лет задержали, заведено дело по ст. 117 УК РФ (истязание). 

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе расследования данного уголовного дела и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Фото: пресс-служба СК РФ 

