В Новом Девяткино мужчина напал с ножом на 14-летнего сына

Во Всеволожском районе мужчину подозревают в покушении на убийство несовершеннолетнего сына. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным СУ СК РФ по Ленобласти, подозреваемый, находясь в квартире дома в деревне Новое Девяткино, в ходе ссоры нанес 14-летнему сыну не менее двух ударов ножом. Подростку оказали своевременную медицинскую помощь в больницу.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти