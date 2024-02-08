  1. Главная
В Новом Девяткино мужчина напал с ножом на 14-летнего сына
Сегодня, 12:48
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Во Всеволожском районе мужчину подозревают в покушении на убийство несовершеннолетнего сына. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

По данным СУ СК РФ по Ленобласти, подозреваемый, находясь в квартире дома в деревне Новое Девяткино, в ходе ссоры нанес 14-летнему сыну не менее двух ударов ножом. Подростку оказали своевременную медицинскую помощь в больницу. 

Мужчину задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Твери задержали троих подозреваемых в нападении на адвоката из Петербурга. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

