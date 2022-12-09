В Твери задержали троих подозреваемых в нападении на адвоката из Петербурга

Молодые люди из Твери получили заказ в сети и напали на петербургского адвоката.

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали троих жителей Твери, подозреваемых в покушении на убийство адвоката Константина Огородникова. Об этом сообщает 47news.

По данным следствия, злоумышленники — мужчины в возрасте от 18 до 29 лет — согласились выполнить заказ, размещенный неизвестным в Telegram-канале. За выполнение преступления им пообещали оплату, часть которой они получили заранее — 100 тыс. руб. из тайника в Петербурге.

В августе подозреваемые несколько дней наблюдали за своей жертвой, а затем напали на него на улице Ушинского, вооружившись монтировкой. 61-летний адвокат получил тяжелые травмы, но выжил.

Пострадавший является членом городской коллегии адвокатов и представлял интересы крупных предпринимателей, в том числе Игоря Минакова. В беседе с журналистами он отказался комментировать ситуацию, сославшись на необходимость не мешать следствию.

Фото: Piter.tv