WP: Мадуро усилил меры безопасности из-за опасений покушения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил меры безопасности из-за опасений покушения на его жизнь. Об этом сообщает издание Washington Post.

По информации источника, Мадуро также ограничил свои публичные выступления. Отмечается, что президент Венесуэлы опасается удара США по критически важной инфраструктуре республики. В издании подчеркнули, что Мадуро готов уйти со своего поста, но собирается это сделать на своих условиях.

Также сообщается, что разговор Николаса Мадуро с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в ноябре, был дружелюбным. Обе стороны выразили готовность быть открытыми в диалоге, но никто из них не стал "раскрывать свои карты". Напомним, это осенью вооруженные силы США уничтожали возле побережья Венесуэлы катера, на которых якобы перевозились наркотики. Свое присутствие в Карибском регионе Вашингтон оправдывал борьбой с наркоторговлей.

Ранее Мадуро сообщил США о готовности уйти в отставку.

