Названы имена фигурантов дела о покушении на убийство в Петербурге в 1997 году

Потерпевшим оказался его бывший подельник.

В Петербурге обнародованы личности фигурантов дела о покушении на убийство, которое произошло в 1997 году. Об этом сообщает 78.ru. Ранее был задержан адвокат, подозреваемый в этом преступлении.

Задержанным оказался Сергей Крикун, которого также называют лидером Тамбовской организованной преступной группы. Потерпевшим от покушения стал 58-летний Алексей Тябут. Оба мужчины были членами одной преступной группы. Между ними возникла ссора из-за поведения Тябута.

В день конфликта Крикун дождался, когда потерпевший приедет к себе в дом на улице Уточкина, и произвел четыре выстрела. Когда Тябут зашел в лифт вместе с рабочим, который должен был провести кабель, Крикун напал. Тот самый рабочий давал свидетельские показания по делу и проходит как свидетель. Интересы Крикуна в суде представит Сергей Афанасьев, который ранее защищал лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

Адвоката задержали в Петербурге 17 апреля. По данным следствия, 7 октября 1997 года подозреваемый приехал к месту жительства знакомого и вошел в парадную. Когда потерпевший прибыл на лифте, злоумышленник выстрелил в него не менее четырех раз. Решив, что мужчина мертв, фигурант скрылся с места преступления.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала мигранта, который забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей в центре Петербурга.

