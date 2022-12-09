Жена Супоницкого вспомнила встречу с подозреваемым убийцей

Жена убитого архитектора Супоницкого рассказала о встрече с Козыревым.

Супруга петербургского архитектора Александра Супоницкого рассказала, что видела подозреваемого в убийстве мужа за несколько дней до трагедии. Об этом сообщают "Известия".

По словам Алисы Супоницкой, мужчина, впоследствии опознанный как предприниматель Константин Козырев, появился в доме за два-три дня до происшествия.

"Я его встретила за два или три дня в парадной. Еще подумала, что кто-то у нас поселился новый. Мы со многими знакомы. Он поднимался до нашего этажа почему-то на лифте. И мы ехали вместе. Сначала поздоровались, потом я сказала "до свидания", а он так посмотрел на меня и тоже сказал "до свидания", — рассказала женщина.

Во время нападения рядом с архитектором находилась их дочь. Козырев, по словам Супоницкой, встретил их у лифта и приказал встать на колени, однако позволил девочке уйти домой.

Напомним, Александр Супоницкий был застрелен 8 октября у лифта в доме на Кременчугской улице. После убийства Козырев вернулся в арендуемую квартиру, где поджег помещение и покончил с собой.

Фото: Следственный комитет РФ