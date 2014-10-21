Следствие выяснило, что предполагаемый убийца архитектора Супоницкого знал его 15 лет

В Петербурге установили личные связи между убитым архитектором и стрелком.

В Санкт-Петербурге продолжается расследование убийства архитектора Александра Супоницкого. По предварительным данным, подозреваемым в преступлении является 62-летний Константин Козырев, ранее работавший в строительной компании "Петротрест". Следствие установило, что мужчины были знакомы примерно 15 лет и поддерживали общение из-за профессиональных и личных связей, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в доме на Кременчугской улице. Утром 73-летний Супоницкий вышел проводить дочь в школу и у лифта столкнулся с соседом. Тот выстрелил в архитектора из карабина, после чего спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой.

По информации источника, между Козыревым и Супоницким существовали долговые обязательства. Бывшая супруга Козырева рассказала следователям, что архитектор когда-то проектировал их загородный дом. Между мужчинами возникали разногласия по поводу возврата долга, однако позже конфликт, по словам семьи, был улажен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершенное с особой жестокостью.

