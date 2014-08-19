Житель Петербурга сломал нос автомастеру в ходе конфликта на Вербной

Причиной ссоры стал засор, который образовался между капотом и крылом после кузовного ремонта машины.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 2 сентября.

В декабре прошлого года между обвиняемым и автомастером произошел конфликт на Вербной улице. Причиной ссоры стал засор, который образовался между капотом и крылом после кузовного ремонта машины. Злоумышленник напал на сотрудника, у пострадавшего зафиксировали перелом носа со смещением.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга