  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:23
35
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петербурга сломал нос автомастеру в ходе конфликта на Вербной

0 0

Причиной ссоры стал засор, который образовался между капотом и крылом после кузовного ремонта машины.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 2 сентября. 

В декабре прошлого года между обвиняемым и автомастером произошел конфликт на Вербной улице. Причиной ссоры стал засор, который образовался между капотом и крылом после кузовного ремонта машины. Злоумышленник напал на сотрудника, у пострадавшего зафиксировали перелом носа со смещением. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке мужчина избил пожилого отца за отказ дать ему денег. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: вербная улица, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии