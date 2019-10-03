  1. Главная
В Сестрорецке мужчина избил пожилого отца за отказ дать ему денег
Сегодня, 11:24
В Сестрорецке мужчина избил пожилого отца за отказ дать ему денег

Злоумышленника задержали на улице Володарского.

Полиция Курортного района задержала местного жителя, который избил пожилого отца из-за денег. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 25 августа к правоохранителям обратились врачи больницы с информацией о том, что к ним обратился 75-летний пенсионер с ушибами и ссадинами. После оказания помощи его отпустили домой. По словам пострадавшего, на него на Приморском шоссе в Сестрорецке напал сын в возрасте 41 года за отказ дать 60 тыс. рублей. 

На следующий день на улице Володарского мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). 

Фото: Piter.TV

Теги: разбой, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

