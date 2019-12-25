  1. Главная
Рецидивист предстанет перед судом в Петербурге за избиение женщины
В результате потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего рецидивиста, которого судили восемь раз. Ему вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), рассказали в надзорном ведомстве. 

В мае пьяный мужчина, находясь в квартире дома по Индустриальному проспекту, на почве ревности избил женщину по голове и шее. В результате потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

