В Тихвине трое рецидивистов избили и ограбили знакомого

В Тихвине полицейские задержали криминальное трио, ограбившее своего знакомого.

По данным регионального МВД, 17 августа в полицию обратился 43-летний житель Тихвина, который сообщил, что трое его знакомых, которых он случайно встретил на улице, сначала избили его, а после отобрали мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей и 500 рублей.

Вскоре все трое нападавших были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел. Ими оказались местные жители, 37-40 лет. Всех троих объединяет пристрастие к алкоголю и богатое криминальное прошлое.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Фото: Piter.tv