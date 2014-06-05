Полицейские задержали петербуржца, который избил курьера и забрал у него телефон

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция задержала обидчика курьера, оставившего его без мобильного телефона. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красносельского района 15 августа обратился 42-летний курьер-доставщик. Он сообщил, что у дома 32 по улице Тамбасова его избил неизвестный мужчина, после чего отобрал мобильный телефон. Материальный ущерб составил 3 тысячи рублей.

Уже на следующий день у дома 29 по улице Партизана Германа полицейскими по подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний житель Ломоносовского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На выходных в Купчино мужчины обстреляли подростка-курьера.

