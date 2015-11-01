В Купчино мужчины обстреляли подростка-курьера

Между ними возник конфликт.

В Купчино обстреляли подростка-курьера. По подозрению в нападении задержаны двое мужчин, рассказали в "Оперативном прикрытии".

Сообщение о стрельбе у ресторана фастфуда на проспекте Славы, 5/3, поступило экстренные службы около двух часов ночи 17 августа. В сообщении говорилось, что стреляли в курьера.

Наряд полиции по подозрению задержал 37-летнего жителя Челябинской области, работающего в Петербурге логистом, и 44-летнего неработающего. У первого изъят травматический пистолет МР-79-9ТМ с лицензией. Оба – уроженцы Армении с российским гражданством.

Во время конфликта мужчины несколько раз выстрелили из травматического пистолета в 16-летнего жителя Карелии. Подросток не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

На прошлой неделе в Педиатрическом университете прооперировали подростка из Мурино, который случайно прострелил себе руку.

