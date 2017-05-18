В Педиатрическом университете прооперировали подростка из Мурино, который случайно прострелил себе руку

Врачи микрохирургического отделения успешно удалили инородное тело.

В Педиатрическом университете прооперировали подростка, получившего пулевое ранение из пневматического оружия. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Врачи микрохирургического отделения успешно удалили инородное тело. Пулька повредила мягкие ткани, не затронув сосуды, нервы, кости и другие важные анатомические структуры. Мальчик пока остается в стационаре под наблюдением специалистов, но медики отмечают, что его состояние стабильно, ребёнок идёт на поправку.

Подросток получил ранение в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. Инцидент произошёл вечером 14 августа. Подросток самостоятельно обратился в поликлинику в Мурино с открытой раной левого запястья и кисти. Пострадавшего направили в клинику Педиатрического университета.

По имеющимся данным, подросток купил пистолет на маркетплейсе. Вечером он на пустыре в парке Лаврики стрелял по банкам. Во время выстрела оружие заклинило, и пуля попала в руку.

Фото: Piter.tv