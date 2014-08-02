Подросток случайно прострелил себе руку в Мурино

Незадолго до происшествия мальчик приобрел пневматическое оружие стоимостью 6 тыс. рублей, используя аккаунт своих родителей на одном из крупных онлайн-маркетов.

Вечером 14 августа в поликлинику в Мурино самостоятельно обратился 14-летний школьник с серьезной травмой руки. По информации "Оперативного прикрытия", подросток получил открытую рану запястья и кисти и вскоре был отправлен на лечение в Педиатрический университет.

Согласно предварительной информации, незадолго до происшествия мальчик приобрел пневматическое оружие стоимостью 6 тыс. рублей, используя аккаунт своих родителей на одном из крупных онлайн-маркетов.

Днем ранее юноша отправился в пустынный участок парка Лаврики, где решил пострелять по банкам. Но попытка развлечься закончилась несчастьем: пистолет неожиданно заклинило, и ребенок случайно выстрелил себе в левую руку.

Фото: Piter.TV